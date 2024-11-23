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  4. Yağmur çamur dinlemediler! 25 TL'lik kıyafet almak için birbirlerini ezdiler... O anlar saniye saniye kamerada

Yağmur çamur dinlemediler! 25 TL'lik kıyafet almak için birbirlerini ezdiler... O anlar saniye saniye kamerada

23.11.2024 14:12
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23.11.2024 14:12
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Mersin'de bir kıyafet mağazasının açılışında kaos dolu anlar yaşandı. 25-30 TL’lik ürünleri almak için kadınlar adeta birbirleriyle yarıştı. Açılışta, kadınlar arasında zaman zaman kavgalar da yaşandı. Müşterilerin mağazanın önündeki kuyruğa sabahın ilk ışıklarında girmeye başladı.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde açılan bir kıyafet mağazasında açılışa özel fiyatlar müşterileri harekete geçirdi. Yağmura rağmen müşteriler saat 10.00’da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için sabahın 6’sında sıraya girdi.

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Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti.

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Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı. Kadınların 25-30 TL’lik ürünleri almak için birbiriyle kavga etmesi ise saniye saniye görüntülendi.

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"ÇOK GÜZEL BİR RAĞBET VAR"

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Mağaza sahibi Ufuk Doyuran, “Bizim her açılışımız böyle oluyor. Çünkü bin liralık ürünü 30 liraya satıyoruz. Çok güzel bir rağbet var. Çok memnunuz” dedi.
Sabah 06.30’da sıraya girdiğini söyleyen Zülfiye Deniz isimli vatandaş ise dışarıda 2 bin liraya satılan ürünü 250 liraya aldığını anlatarak, “Fiyatlar çok ucuz. Kavga etmeye değer” diye konuştu.

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Şeyma Başak isimli vatandaş ise bir anda izdiham olduğunu ve istediği ürünü zor
şartlarda aldığını söyledi.

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Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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