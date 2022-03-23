MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması! Aşk yeniden mi?

Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması! Aşk yeniden mi?

23.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin'in, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tanrısevsin, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yağmur Tanrısevsin'den 'Kerem Bürsin' açıklaması! Aşk yeniden mi?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Rol aldığı 'Kalp Yarası' adlı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

3384648_30266c0fd8cd17eafadd075c045ff8d2_640x640

Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen Tanrısevsin, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabi üzgünüm, oyuncu arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü. Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam. Tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Hatay'ın yemekleri çok güzeldi, tavsiye ederim. Yine bir proje olursa giderim." dedi.

3384648_b887b01fc918321865c1114a194707ec_640x640

"DÖNEM İŞİNDE YER ALMAK İSTERİM"

Oyuncu, yeni projeler için senaryolar okuduğunu ancak netleşen bir iş olmadığı için açıklama yapmaktan kaçındığını dile getirdi. Dönem işi yapmayı istediğini ifade eden Yağmur Tanrısevsin, "Yeni projeler için görüşmelerimiz var ama şu an netleşmedi. Dönem işi hiç deneyimlemedim. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
3384648_c1074c7ddcc12016bf24ac4d718ddbbb_640x640

"AŞK YENİDEN" DEDİKODULARINA YANIT

Eski erkek arkadaşı Kerem Bürsin ile sosyal medyada birbirlerini takip eden Tanrısevsin, aralarında tekrar aşk başlayabileceği iddialarına da son noktayı koydu. Bürsin ile arkadaş olduklarını söyleyen Yağmur Tanrısevsin, "Tekrar aşk durumu yok." diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanladı.

3384648_c7d0c603e19d67e8eb99409fe2315623_640x640

DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in 2013-2014 yıllarında yayınlanan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014'te ilişkilerini noktalamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı Almanya'da gündem oldu! "Aileni bulacak biri varsa o Müge Anlı'dır"Müge Anlı Almanya'da gündem oldu! "Aileni bulacak biri varsa o Müge Anlı'dır"
Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandıSon Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdıSarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı
Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Yağmur Tanrısevsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Ukrayna sınırında hareketlilik! "Saldırma ihtimali yüksek"

Ukrayna sınırında hareketlilik! "Saldırma ihtimali yüksek"

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.