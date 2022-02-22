Yahudiler için yapılan anıta döğüs dekoltesiyle gidince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi! Özür bekliyorlar

Almanya’nın Nazi döneminde öldürülen 2 bin 711 Yahudi için Berlin’de anıt yapılmıştı. Dünyanın pek çok noktasındna gelen turistlerin ilgi odağı olan bu anıtta ilginç bir olay yaşandı. Alman bir sosyal medya fenomeni anıtın üzerinde çıkarak poz verdi. Fenomenin göğüs dekolteli kıyaferi tepkilere yol açtı. Yahudiler anıta göğüs dekoltesiyle giden fenomenin ölüye saygısızlık yaptığını dile getirdi.

ÖZÜR BEKLİYORLAR

Kadının dekolteli kıyafet giyerek anıtta çektirdiği video sosyal medyanın gündemine oturdu. Yahudi kullanıcılar konuyla ilgili yüzlerce yorum yaparak sosyal medya fenomeninden özür beklediklerini söyledi.



