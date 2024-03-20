"Yakışıklı fakirden zarar gelmez" diyerek paylaşınca tepki çekti! 'Gideri var gelir yok' sözlerine sosyal medyadan cevap gecikmedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken bir kadın değerlendirmesiyle kullanıcıların hedefi haline geldi.

Yakışıklı ama fakir bir erkeğe dair yorumlarda bulunan Esin, "Bronz ten, inci gibi dişler, masmavi gözler, kaslı fit vücut... Yaşlar 20'lerin sonu ama aylık geliri ortalama 12 bin TL. Ne oldu? Olmadı. Olamaz. Parasızlıktan dengesiz besleneceği için vitaminsizlikten erken çöker. Sermayeden yer. Parası yok ki estetik yaptırsın. Kısaca yakışıklı fakirle no" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Paraya gelen hatun uzak dursun. Kalbiyle gelen hoş gelsin" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "20 yaşlarında bir erkeğin vizyonu,hedefleri, ahlâkı yoksa parası da olsa hayır. Erkeği adam yapan şey vizyonu, ahlâkıdır.Kaç yaşında olursa olsun,güven verir,saygınlık hissettirir" yorumunu yaptı.