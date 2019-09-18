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Yakuza 7 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 18.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Oyun dünyasının köklü serilerinden biri olan Yakuza, önümüzdeki günlerde yeni oyunu ile konsollarımıza konuk olacak.

Yakuza 7 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Bilindiği üzere Sega uzun bir süredir yeni Yakuza oyunu üzerinde çalışıyor. Serinin 7. Oyunu ile birlikte pek çok değişikliğe gitmeyi planlayan yapımcı stüdyo, en büyük yeniliği ise dövüş sisteminde gerçekleştirecek.

Oyun dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Yakuza 7 Whereabouts of Light and Darkness, serinin diğer oyunlarından farklı bir dövüş sistemine sahip olacak. Sega şimdiye kadar bu dövüş sistemi üzerine pek fazla açıklama yapmamıştı. Fakat yayınlanan yeni oynanış videosu sayesinde, yeni dövüş sisteminin üzerindeki bulutlar da dağılmış oldu.
Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Yakuza serisinin yeni oyunu 16 Ocak’ta raflardaki yerini almış olacak. İlk olarak Japonya’da yayınlanacak olan oyun, sonrasında Avrupa ve Amerika’da da oyun severlerle buluşacak.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz


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Anahtar Kelimeler:
Yakuza 7 yakuza oyun

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