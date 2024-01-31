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Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu! "Ülke değişti, pavyon hep aynıydı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.01.2024 07:34 | Son Güncelleme:
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Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği 'Tülay Ünlü' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İrem Sak, bir davette Dilber dansıyla gündeme gelen 'pavyon' konusuna dair fikirlerini paylaştı. İrem Sak "Pavyon hep aynı biraz tepkiler bence değişti" dedi.

Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu! "Ülke değişti, pavyon hep aynıydı"

İnci Taneleri dizisiyle başlayan 'pavyon' tartışması sosyal medya gündeminde kalmaya devam ediyor. Dilber dansıyla başlayan ve bir kısmın 'pavyonlar kapatılsın' tepkisiyle de alevlenen tartışmada bir kısım ise 'pavyonlar kapatılsın' demenin saçma olduğu görüşünde.

Bu konuda ünlüler de gerek sosyal medyada gerek davetlerde fikirlerini açıklıyor. Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği 'Tülay Ünlü' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İrem Sak da bu konuda fikri sorulunca düşüncelerini paylaştı.

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Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak "Pavyon hep vardı bizim Yalan Dünya... Sanırım birazcık ülke değişti, yorumlar değişti yoksa pavyon hep aynıydı. O dönem de aynıydı ben 10 yaşındayken de aynıydı bence biraz tepkiler değişti yoksa pavyon pavyondu" dedi.

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"BİZİM DE TEPKİ GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

MuhabirOnline'ın haberine göre; Yalan Dünya'da pavyonda geçen sahneleri hatırlatılan İrem Sak "Biz komedi olarak değindik ama dediğim gibi insanların yaklaşımları değişti ben şu an zamanda bizim de tepki göreceğimizi düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.

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