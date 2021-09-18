Yalancı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, Deniz'e yalvarıyor

Başrollerini Salih Bademci, Burçin Terzioğlu ve Hazal Türesan gibi yetenekli isimlerin paylaştığı Yalancı dizisi, kaliteli işleyişi ve akıcı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitledi. 2. bölüm fragmanı yayınlanan Yalancı'nın yeni bölümünde Mehmet Emir'in başı, polisle belaya giriyor. Mehmet Emir, Deniz'in ifşa paylaşımı sonrası Deniz'i arayıp paylaşımı kaldırması için yalvarıyor.

DENİZ, TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Ablası Yasemin'in ısrarıyla, cerrahlık yapan Mehmet Emir ile yemeğe çıkan Deniz'in hayatı bir gecede değişti. Mehmet Emir ve Deniz, birlikte çıktıkları yemek sonrası Deniz'in evinde baş başa kalıyor. Ancak sabah olduğunda Deniz, Mehmet Emir tarafından tecavüze uğradığı iddia ediyor. Mehmet Emir ise böyle bir şey yaşanmadığını belirterek, çok güzel bir gece geçirdiğini ifade ediyor. İkilinin arasındaki kılıçlar, işte tam bu noktada çekiliyor.

İşte Yalancı dizisinin 2. bölüm fragmanı:

YALANCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kibar ve kültürlü bir edebiyat öğretmeni olan Deniz'in yolu, başarılı bir cerrah olan Mehmet Emir ile kesişir.

Mehmet emir, aynı zamanda Deniz'in ablası Yasemin'in iş arkadaşıdır.

Deniz ise Mehmet Emir'in oğlunun öğretmenidir.

Deniz ve Mehmet Emir, Yasemin'in ısrarlarıyla romantik bir akşam yemeğine çıkarlar.

İkili arasındaki sohbet güzel bir şekilde ilerlerken, Mehmet Emir, yaşadığı bir aksilik sonrası Deniz'in evine gelir.

Sabah olduğunda kafası karışık bir şekilde uyanan Deniz, Mehmet Emir'in kendisine tecavüz ettiğini iddia eder.

Sarhoş olmadığı halde her şeyi bölük pörçük hatırladığını söyleyen Deniz, yaşadıkları karşısında şaşkına döner.

Mehmet Emir ise Deniz'in anlattıklarının doğru olmadığını öne sürerek, mükemmel bir gece geçirdiğini belirtir.

Kanıtları olmadığı için çaresiz kalan Deniz ise sosyal medyada başına gelenleri anlatarak Mehmet Emir'i suçlar.

Deniz'in bu hamlesi sonrası senaryonun nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.





