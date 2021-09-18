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Yalancı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, Deniz'e yalvarıyor

18.09.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz ilk bölümü yayınlanmasına rağmen sezonun çok konuşulan yapımları arasına giren Yalancı dizisi, sıra dışı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla nefes kesti. Yalancı dizisi, 2. bölüm fragmanıyla seyircide büyük heyecan uyandırdı. Yeni bölümde Mehmet Emir, Deniz'in birlikte geçirdikleri geceye dair yaptığı tecavüz paylaşımı nedeniyle zor durumda kalıyor ve Deniz'e, paylaşımı silmesi için yalvarıyor.

Yalancı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, Deniz'e yalvarıyor

Başrollerini Salih Bademci, Burçin Terzioğlu ve Hazal Türesan gibi yetenekli isimlerin paylaştığı Yalancı dizisi, kaliteli işleyişi ve akıcı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitledi. 2. bölüm fragmanı yayınlanan Yalancı'nın yeni bölümünde Mehmet Emir'in başı, polisle belaya giriyor. Mehmet Emir, Deniz'in ifşa paylaşımı sonrası Deniz'i arayıp paylaşımı kaldırması için yalvarıyor.

DENİZ, TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Ablası Yasemin'in ısrarıyla, cerrahlık yapan Mehmet Emir ile yemeğe çıkan Deniz'in hayatı bir gecede değişti. Mehmet Emir ve Deniz, birlikte çıktıkları yemek sonrası Deniz'in evinde baş başa kalıyor. Ancak sabah olduğunda Deniz, Mehmet Emir tarafından tecavüze uğradığı iddia ediyor. Mehmet Emir ise böyle bir şey yaşanmadığını belirterek, çok güzel bir gece geçirdiğini ifade ediyor. İkilinin arasındaki kılıçlar, işte tam bu noktada çekiliyor.

İşte Yalancı dizisinin 2. bölüm fragmanı:

YALANCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kibar ve kültürlü bir edebiyat öğretmeni olan Deniz'in yolu, başarılı bir cerrah olan Mehmet Emir ile kesişir.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

Mehmet emir, aynı zamanda Deniz'in ablası Yasemin'in iş arkadaşıdır.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

Deniz ise Mehmet Emir'in oğlunun öğretmenidir.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

Deniz ve Mehmet Emir, Yasemin'in ısrarlarıyla romantik bir akşam yemeğine çıkarlar.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

İkili arasındaki sohbet güzel bir şekilde ilerlerken, Mehmet Emir, yaşadığı bir aksilik sonrası Deniz'in evine gelir.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

Sabah olduğunda kafası karışık bir şekilde uyanan Deniz, Mehmet Emir'in kendisine tecavüz ettiğini iddia eder.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

Sarhoş olmadığı halde her şeyi bölük pörçük hatırladığını söyleyen Deniz, yaşadıkları karşısında şaşkına döner.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

Mehmet Emir ise Deniz'in anlattıklarının doğru olmadığını öne sürerek, mükemmel bir gece geçirdiğini belirtir.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

Kanıtları olmadığı için çaresiz kalan Deniz ise sosyal medyada başına gelenleri anlatarak Mehmet Emir'i suçlar.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

Deniz'in bu hamlesi sonrası senaryonun nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Yalancı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehmet Emir, tecavüz paylaşımı sonrası Deniz'e yalvarıyor

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Hazal Türesan Salih Bademci
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