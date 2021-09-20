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Yalancılar ve Mumları ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Yalancılar ve Mumları dizisi 1. bölümden 2. fragman yayınlandı!

20.09.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezonda ekrana süreceği Yalancılar ve Mumları dizisinin yayın tarihi açıklandı. BBC yapımı Mistresses dizisinden Türkiye'ye uyarlanan Yalancılar ve Mumları'nın 1. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz ve Melike Güner paylaşıyor. Yalancılar ve Mumları dizisi, üniversitede tanışmış otuzlarında olan bir grup arkadaşın birbirinden farklı hayatlarını ve aşklarını ele alıyor.

Türkiye’ye Medyapım tarafından uyarlanan Yalancılar ve Mumları dizisi Fox TV'de yayın hayatına başlıyor. Modern hayatı ve aşkı iddialı bir şekilde ele alan Mistresses formatının Türk seyircisine uyarlanması olan Yalancılar ve Mumları, ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Dizide Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Doktorlar ve Umutsuz Ev Kadınları dizilerini de yönetmen Merve Girgin Aytekin’in yönetmenliğini yapacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz ve Melike Güner bulunuyor.

YALANCILAR VE MUMLARI 2 (2)

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NEDİR?

Meliha, Elif, Şebnem ve Leyla adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Yalancılar ve Mumları (1)

Elif’in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin’in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif’in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife’yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.


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FOX Ceren Moray Elçin Sangu İlker Kızmaz Şafak Pekdemir
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