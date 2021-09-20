Yalancılar ve Mumları ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Yalancılar ve Mumları dizisi 1. bölümden 2. fragman yayınlandı!

Türkiye’ye Medyapım tarafından uyarlanan Yalancılar ve Mumları dizisi Fox TV'de yayın hayatına başlıyor. Modern hayatı ve aşkı iddialı bir şekilde ele alan Mistresses formatının Türk seyircisine uyarlanması olan Yalancılar ve Mumları, ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak. Dizide Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Doktorlar ve Umutsuz Ev Kadınları dizilerini de yönetmen Merve Girgin Aytekin’in yönetmenliğini yapacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz ve Melike Güner bulunuyor.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NEDİR?

Meliha, Elif, Şebnem ve Leyla adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Elif’in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin’in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif’in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife’yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.



