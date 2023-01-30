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Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı neden yok, ne zaman yayınlanır?

30.01.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin son bölümünde fırtınalar kopmuştu. Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin’i yalıya getiren Ferit, Seyran’ı çok kızdırmıştı. Şimdi ise yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı neden yok, ne zaman yayınlanır? İşte tüm merak edilenler...

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı neden yok, ne zaman yayınlanır?

Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Seyran ve Suna’nın Efe ve Defne ile yemeğini basan Ferit restoranda çıkardığı olay sonrası Seyran’la kavga etti. Seyran’ın üzüldüğünü gören Suna olanları Kazım’a anlatınca Kazım Ferit’ten hesap sordu. İkilinin konuşması ise Maho ve adamları tarafından bölünürken silahlar patladı. Peki, Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Seyran ve Suna’nın Efe ve Defne’yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

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Serter’in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin’in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

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Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin’i yalıya getiren Ferit, Seyran’ı çok kızdırır.

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