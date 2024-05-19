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  4. Edirne'de rehine operasyonu! 3 Pakistanlı 'ayda 180 bin lira kazanacaksın' diyerek bir Hindistanlıyı kaçırdı

Edirne'de rehine operasyonu! 3 Pakistanlı 'ayda 180 bin lira kazanacaksın' diyerek bir Hindistanlıyı kaçırdı

19.05.2024 10:27
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Akılalmaz olayın adresi Edirne! Pakistan uyruklu 3 kişi ayda 180 bin lira kazanma vaadiyle bir Hindistanlıyı kaçırdı. Elleri ve ayakları bağlanan rehinenin Hindistan'daki ailesi görüntülü arandı. Ailenin yardım istemesi üzerine ekipler harekete geçerek gece yarısı operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanırken rehine kurtarıldı. Hindistanlı rehine kurtarılınca polise sarılarak gözyaşı döktü.

Edirne'de Hindistan uyruklu Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan'ın bir evde rehin alıp, ailesinden serbest bırakma karşılığında 2 milyon Rupi (Yaklaşık 775 bin TL) fidye isteyen Pakistan uyruklu 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Rehin tutulduğu evden kurtarılan Radhakrıshnan, polise sarılıp sevinç gözyaşları döktü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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"AYDA 180 BİN LİRA KAZANACAKSIN"

Hindistan'dan İstanbul'a 18 Nisan'da çalışmak için gelen Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan, lokantada bulaşıkçı olarak çalışırken, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı kişiler kendisini Edirne'ye davet etti.

Edirne'de emlak işiyle ilgilendiklerini söyleyen kişilerin, "Bize emlakçılık ve tercümanlık yapacaksın, ayda 180 bin lira kazanacaksın" demeleri üzerine Radhakrıshnan, önceki gün otobüsle Edirne'ye geldi.

Telefonda konuştuğu kişilerin verdiği adrese giden Radhakrıshnan, iddiaya göre, buradaki kişiler tarafından rehin alındı. Elleri ve ayaklarını bağlayan kişiler, Akhıl Krıshnan Radhakrıshnan'ın Hindistan'da bulunan ailesini telefonla görüntülü olarak arayıp, rehin alma görüntülerini izleterek, serbest bırakmaları için 2 milyon Rupi (Yaklaşık 775 bin TL) fidye istedi.

AİLE YARDIM İSTEDİ

AİLE YARDIM İSTEDİ

Fidyeyi vermek için süre isteyen aile, Radhakrıshnan'ın İstanbul'daki arkadaşını telefonla arayıp oğullarının kaçırıldığını anlatarak yardımcı olmasını istedi. Durumun iletildiği Edirne Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu rehin tutulan Radhakrıshnan'ın, Yancıkçı Şahin Mahallesi, Şeyh Çelebi Camii Sokak üzerinde bir evde bulunduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Hindistan Pakistan rehine fidye
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