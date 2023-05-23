Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 34. yeni bölüm ne zaman? İşte 23 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 34. yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz hafta salı ve cuma günü iki bölüm birden yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Son bölümünde Ferit'in abisi Fuat Korhan'ın ölümüyle sarsılan izleyenler yeni bölümde Seyran ve Ferit ilişkisinin akıbetini merak ediyorlar. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...
Star Tv yayın akışına baktığımızda bu akşam saat 20:00'da Yalı Çapkını tekrar bölümü görünüyor. Dizinin yeni bölümü ise bu hafta 26 Mayıs Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkacak.
Seyran ve Suna’yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran’la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar’dan hesap sormaya yalıya gelirler.
Esme, Kazım’a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna’yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman’la beraber Ferit’e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat’ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.
06:00 Söz
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını/Tekrar
23:15 Centilmen (Yabancı Sinema)
01:30 Centilmen (Yabancı Sinema)
03:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan