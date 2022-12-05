Yalı Çapkını dizisinden giden gidene! Ünlü isim diziden ayrıldı! Duyanlar çok şaşırdı

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı diziye Tekindor’un hayat verdiği Halis Ağa’nın yakın arkadaşını canlandıran Menderes Samancılar veda edecek.

Samancılar dizide Ferit’in yanına gidip çalıştığı Necip Usta karakterine hayat veriyordu.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Samancılar, Adana’da çekilen Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş’i buluşturan “Magarsus” dizisinde rol alacak.





