MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü! 2 oyuncunun hikayesi biterken bomba bir isim dahil olacak

Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü! 2 oyuncunun hikayesi biterken bomba bir isim dahil olacak

02.08.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan Yalı Çapkını'nın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı yapımın Eylül ayında ekrana gelmesi planlanıyor. Dizinin yeni sezonunda 2 oyuncunun hikayesi biterken bomba bir isim dahil olacağı söyleniyor. İşte dizinin yeni sezonuna dair tüm merak edilenler...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İzlenme rekorları kıran ve her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan fenomen dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz netleşmezken oyuncu kadrosunda değişklikler yapıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Baran Bölükbaşı, projeye veda etti.

yalı çapkını tarık

Dizide Saffet rolünü canlandıran Ediz Akşehir de ailesiyle birlikte yeni sezonda yer almayacak.

Yalı Çapkını saffet

Hatırlanacağı üzere Saffet Suna ile evlenmiş, Seyran ile evlenmek isteyen Tarık ise evde genç bir kızı hapsetmişti.

Ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler, Tarık ve Saffet karakterlerinin hikayeleri henüz başlamadan diziden ayrılmalarına anlam veremedi.

taro emir

HALİS AĞA'NIN TORUNU GELİYOR

Yalıya gelecek erkek torun karakteri için görüşmeler başladı. Diziye dahil olacak yeni karakterlerden birisi Halis Ağa'nın torunu olacak. Henüz ismi belli olmayan karakteri oynayacak kişinin Taro Tekin olacağı iddia edildi.

binnur kaya

Halis Ağa'nın kızı için ise kulislerde öne çıkan isim oyuncu Binnur Kaya oldu. Binnur Kaya'nın kadroya dahil olmasının reytinglere olumlu etki yapacağı düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı pozlar! "Harbi Barbie mekana giriş yaptı" İddialı pozlar! "Harbi Barbie mekana giriş yaptı"
Aşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle pozu olay olduAşkını ilan etti! Gizemli sevgilisiyle pozu olay oldu
Marka elçisiydi! Atatürk kararına tepki gösterdi Marka elçisiydi! Atatürk kararına tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Binnur Kaya Taro Emir Tekin yalı çapkını Oyuncu karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

“İnsanlar bu türü anlayamıyor"

“İnsanlar bu türü anlayamıyor"

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Günün Videosu

Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.