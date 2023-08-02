Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü! 2 oyuncunun hikayesi biterken bomba bir isim dahil olacak

Konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İzlenme rekorları kıran ve her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturan fenomen dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz netleşmezken oyuncu kadrosunda değişklikler yapıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Baran Bölükbaşı, projeye veda etti.

Dizide Saffet rolünü canlandıran Ediz Akşehir de ailesiyle birlikte yeni sezonda yer almayacak.

Hatırlanacağı üzere Saffet Suna ile evlenmiş, Seyran ile evlenmek isteyen Tarık ise evde genç bir kızı hapsetmişti.

Ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler, Tarık ve Saffet karakterlerinin hikayeleri henüz başlamadan diziden ayrılmalarına anlam veremedi.

HALİS AĞA'NIN TORUNU GELİYOR

Yalıya gelecek erkek torun karakteri için görüşmeler başladı. Diziye dahil olacak yeni karakterlerden birisi Halis Ağa'nın torunu olacak. Henüz ismi belli olmayan karakteri oynayacak kişinin Taro Tekin olacağı iddia edildi.

Halis Ağa'nın kızı için ise kulislerde öne çıkan isim oyuncu Binnur Kaya oldu. Binnur Kaya'nın kadroya dahil olmasının reytinglere olumlu etki yapacağı düşünülüyor.

