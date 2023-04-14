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  4. Yalı Çapkını'nın Asuman'ı sütyensiz poz verdi! "Tam bir Barbie bebek"

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı sütyensiz poz verdi! "Tam bir Barbie bebek"

14.04.2023 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Asuman karakterine Öznur Serçeler hayat veriyor. Güzelliği ile dikkat çeken Serçeler sütyensiz pozlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Asuman'ı sütyensiz poz verdi! "Tam bir Barbie bebek"

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Asuman karakterine ünlü oyuncu Öznur Serçeler hayat veriyor. Duru güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Serçeler sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlar ile adeta takipçilerini büyüledi.

öznur-serçeler

35 yaşındaki ünlü oyuncunun fotoğraflarına takipçileri "Su gibisin", "Çok güzelsin", "Tam bir barbie bebek", "Çok duru bir güzellik" yorumlarında bulundu.

yalı-çapkını-asuman

Kayseri doğumlu olan Serçeler, ilk olarak Mersin Üniversitesi'nde müzik eğitimine başladı. Ardından 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitimini sürdürdü.

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Merhamet, Hayat Devam Ediyor, Aşkın Kanunu dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Dolunay dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

yalı-çapkını-asuman-sütyensiz-poz

Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Leyla karakterine hayat verdi. Öznur Serçeler'in rol aldığı yapımlar arasında Recep İvedik ve Şahraman da bulunuyor.

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