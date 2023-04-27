Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in kaşlarıyla ilgili itirafı olay oldu! Duyan gülme krizine girdi

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemden düşmüyor. İkilinin Urla tatili aşk iddialarını alevlendirdi ancak oyuncular yaptıkları açıklamada yine iddiaları yalanladı.

Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncunun kaşlarıyla ilgili itirafı olay oldu.

İbrahim Selim herkesin merak ettiği bir soru var diyerek Demir'e 'Kaşlarını alıyor musun?' sorusunu sordu.

Ünlü oyuncu ise mükemmel bir soru diyerek gülümseyerek 'Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız' yanıtını verdi. Bu cevap stüdyodakileri kırdı geçirdi.

Demir; 'Bir gün aldım elime makineyi şak şak kaşlarımı aldım sadece kenarlar kaldı' dedi ve bu anısıyla herkesi güldürdü.

Kaşlarını komple aldığı dönemde fırında kasiyer olarak çalıştığını dile getiren ünlü oyuncu yazlıkçı bir hanımefendinin kendisine 'Sen bu kaşlarına ne yaptın?' diye sorduğunu kendisinin de 'Gelmiyor bizimki' yanıtı verdiğini söyledi.

Kadının ise kendisine 'Kaş küser' diye yanıt verdiğini ifade etti. Demir'in bir süre kaşlarının çıkmadığını anlattığı hikayesi herkesi gülme krizine soktu.

