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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti! Sebebi 'yok artık' dedirtti 'Herkes hareketlerine dikkat edecek!'

14.12.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir'in, meslektaşı Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi hallerinden rahatsız olan Kubilay Aka, mekanda olay çıkardı.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir ve Kubilay Aka kavga etti! Sebebi 'yok artık' dedirtti 'Herkes hareketlerine dikkat edecek!'

Birsen Altuntaş'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun eğlencesi olaylı bitti. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlığına bozulan Kubilay Aka, ortalığı birbirine kattı.

''HERKES HAREKETLERİNE DİKKAT EDECEK''

OGM Pictures'in düzenlediği parti, gergin anlara sahne oldu. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile olan samimiyetinden rahatsız olunca ''Herkes hareketlerine dikkat edecek'' dedi.

ERSİN ARICI DA DAHİL OLDU

Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir arasında yaşanan gerilim sonrası, Yalı Çapkını dizisinin Abidin'i Ersin Arıcı, Aka'ya tepki gösterdi. Mekanda bulunanlar, Kubilay Aka'yı arabasına bindirip oradan uzaklaştırdı. Konu hakkında taraflardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu, Aşk 101 dizisinde birlikte rol almışlardı.

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