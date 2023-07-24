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Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun davet şıklığının bedeli ortaya çıktı! Çanta ve ayakkabısının fiyatı dudak uçuklattı

24.07.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir davete katılan güzel oyuncu tarzıyla dikkat çekmişti. Afra Saraçoğlu'nun davet şıklığının bedeli ortaya çıktı! Çanta ve ayakkabısının fiyatını duyanlar çok şaşırdı.

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile denizin ortasında dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu uzun süre konuşulmuştu. Bu görüntülerin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından ünlü çift yurt dışına tatile çıkmıştı.

Lizbon'da tatil yapan oyuncu Afra Saraçoğlu, tatil pozlarıyla da olay olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir davete katılan Saraçoğlu davet tarzıyla çok beğenilmişti. Siyah derin dekolteli mini bir elbise giyen güzel oyuncunun tarzının bedeli ise dudak uçuklattı.

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Afra Saraçoğlu'nun davette giydiği daha önce Burcu Esmersoy'un da tercih ettiği siyah elbisenin fiyatı 32 bin 727 TL, siyah ayakkabılarının fiyatı 13 bin TL iken, pembe mini çantasının fiyatı ise tam tamına 88 bin 352 TL olduğu ortaya çıktı.

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Saraçoğlu'nun kombin fiyatı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü isme; 'O ayakkabının fiyatından düşük maaşımla geçiniyorum', 'Bu kadar para verilir mi?', 'Diğer ünlüler gibi pahalı giyiniyor' gibi yorumlar yapıldı.

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