Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinde "Kazım Ağa" karakterine hayat veren Diren Polatoğulları başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü ismin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun eşi Sena Polatoğulları duru güzelliğiyle dikkat çekti. Diren Polatoğulları'nın eşini görenler; 'Çok güzel', 'Nasıl güzel' gibi yorumlar yaptılar.

Diren Polatoğulları, 12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Tuncelili'dir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirdi ve oyunculuğa 2009 yılında başladı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol aldı.