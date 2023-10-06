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Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu

06.10.2023 12:14 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna'nın babası "Kazım Ağa" karakterine hayat veren Diren Polatoğulları başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Özel hayatı merak edilen ünlü ismin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı. Diren Polatoğulları'nın eşi Sena Polatoğulları duru güzelliğiyle gündem oldu.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinde "Kazım Ağa" karakterine hayat veren Diren Polatoğulları başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Diren Polatoğulları yalı çapkını 2

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü ismin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı.

Diren Polatoğullarıyalı çapkını

Ünlü oyuncunun eşi Sena Polatoğulları duru güzelliğiyle dikkat çekti. Diren Polatoğulları'nın eşini görenler; 'Çok güzel', 'Nasıl güzel' gibi yorumlar yaptılar.

Diren Polatoğulları eşi 1

Diren Polatoğulları, 12 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Tuncelili'dir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitirdi ve oyunculuğa 2009 yılında başladı.

Diren Polatoğulları 4

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol aldı.

Diren Polatoğulları 3

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