Yalı Çapkını'nın Pelin'inden yeni proje! Bakın hangi filmde oynayacak

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nın oyuncuları arasında yer alan Buçe Buse Kahraman’dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Dizide Pelin karakterini canlandıran Kahraman bir film projesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin kadrosuna dahil oldu.

CEM KARACA'NIN İLK EŞİNİ CANLANDIRACAK

Buçe Buse Kahraman, Yüksel Aksu‘nun yöneteceği merakla beklenen filmde Cem Karaca‘nın dördüncü evliliğini de yaptığı ilk eşi Semra Özgür‘ü canlandıracak.

Ünlü isim en son Nazan Kesal, Şerif Erol, Reha Özcan gibi isimlerle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen “Acı Kahve” filminde rol almıştı.



