MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Pelin'inden yeni proje! Bakın hangi filmde oynayacak

Yalı Çapkını'nın Pelin'inden yeni proje! Bakın hangi filmde oynayacak

04.08.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine Buçe Buse Kahraman hayat veriyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Kahraman çok konuşulan bir filmin kadrosuna katıldı.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını’nın oyuncuları arasında yer alan Buçe Buse Kahraman’dan hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Dizide Pelin karakterini canlandıran Kahraman bir film projesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

yalı çapkını pelin bakın hangi projede rol alacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin kadrosuna dahil oldu.

pelin1

CEM KARACA'NIN İLK EŞİNİ CANLANDIRACAK

Buçe Buse Kahraman, Yüksel Aksu‘nun yöneteceği merakla beklenen filmde Cem Karaca‘nın dördüncü evliliğini de yaptığı ilk eşi Semra Özgür‘ü canlandıracak.

yalı çapkını pelinden yeni proje

Ünlü isim en son Nazan Kesal, Şerif Erol, Reha Özcan gibi isimlerle beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen “Acı Kahve” filminde rol almıştı.

pelo

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maneviyata yönelmişti! Şortlu poza yorum yağdıManeviyata yönelmişti! Şortlu poza yorum yağdı
Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle pozuna tepki yağdı! Sitem ederek...Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle pozuna tepki yağdı! Sitem ederek...
Eski kocası yeni aşkıyla yakalandı! Bomba yorumEski kocası yeni aşkıyla yakalandı! Bomba yorum
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu buse karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Günün Videosu

Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"
Suya gübreye ihtiyaç duymuyor, birçok aileye gelir kapısı oluyor: "Bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.