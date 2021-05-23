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  4. Yalova'da market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi

Yalova'da market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi

23.05.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, maske takmadığı için uyardığı müşteri tarafından darbedilen market çalışanı tedavi altına alındı.

Yalova'da market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi

Sahil Mahallesi'ndeki markete gelen kimliği belirsiz kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran çalışanlardan Barış Alacahan'a (33) saldırdı.

BURNU KIRILDI

İşitme engelli olduğu öğrenilen ve saldırganın yumruk darbesiyle burnu kırılan Alacahan, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında, iş yerinin giriş bölümündeki manav reyonunda bulunan Alacahan'ın, yumruklu saldırı sonucu yere düştüğü görülüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
maske Yalova
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