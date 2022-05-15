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  4. Yangına şalgamla müdahale! Motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler

Yangına şalgamla müdahale! Motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler

15.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yanan bir motosiklete vatandaşlar şalgamla müdahale etti. Yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek yanan motosiklet söndürülürken, o anlar saniye saniye kaydedildi. Şalgamcı Veysel Kaplan, yaptığı açıklamada “Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.

Yangına şalgamla müdahale! Motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler

Adana'da park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın tüpü çalışmadı. Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı.

ŞALGAMCI YARDIMA KOŞTU

Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin’e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü.

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O ANLAR KAMERADA

Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

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“DEVLET BÜYÜKLERİMİZ ŞALGAM ZARARIMIZI KARŞILASIN”

Şalgamcı Veysel Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet sahibinin kendisine teşekkür etmediğini söyledi.

Kaplan, “İnsanlar burada zarar görmesin diye şalgamlarla müdahale ettik. 150 litre şalgamımız gitti. Yangını söndürdük ama zararı bize oldu. Artık devlet büyüklerimizden şalgam zararımızı karşılamalarını isteriz. Bizde buradan para kazanıyoruz. Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana'ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz güneşe ateş eden insanlarız” diye konuştu.

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(İHA)

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yangın Adana
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