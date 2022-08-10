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  4. Yanlış Anlama 2 filmi vizyona girmeden eğlendirmeyi başardı! Sosyal medyada gündem oldu

Yanlış Anlama 2 filmi vizyona girmeden eğlendirmeyi başardı! Sosyal medyada gündem oldu

10.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında vizyona giren “Yanlış Anlama” komedi filminin devamı niteliğindeki “Yanlış Anlama 2” filmi 30 Eylül’de vizyona girecek. Başrolleri Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin paylaştığı yapım vizyona girmeden sevenleriyle Ramiz’den “Açılın” şarkısıyla eğlenceli bir klip paylaştı.

Azerbaycan Türkçesi ve Türkçe arasında yanlış anlaşılmalardan doğan aksaklıkları konu alan serinin ilk filmi “Yanlış Anlama” 20 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Komedi sevenlerden tam not alan filminin ikincisi “Yanlış Anlama 2” vizyona girmek için gün sayıyor. Filmin 30 Eylül 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

OYUNCU KADROSU ŞEKİLLENDİ

Yönetmenliğini Aykut Taşkın'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin yanı sıra Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan ile İslam Mehreliyev, Ercan Resulov gibi Azerbaycan’nın en ünlü isimleri rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
komedi film önerileri yanlış anlama
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