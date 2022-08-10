Yanlış Anlama 2 filmi vizyona girmeden eğlendirmeyi başardı! Sosyal medyada gündem oldu

Azerbaycan Türkçesi ve Türkçe arasında yanlış anlaşılmalardan doğan aksaklıkları konu alan serinin ilk filmi “Yanlış Anlama” 20 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Komedi sevenlerden tam not alan filminin ikincisi “Yanlış Anlama 2” vizyona girmek için gün sayıyor. Filmin 30 Eylül 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

OYUNCU KADROSU ŞEKİLLENDİ

Yönetmenliğini Aykut Taşkın'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin yanı sıra Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan ile İslam Mehreliyev, Ercan Resulov gibi Azerbaycan’nın en ünlü isimleri rol alıyor.



