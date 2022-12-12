Yapay zeka ChatGPT Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk soruyu bilebilir miydi? İşte yanıtı...

ChatGPT son haftaların en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Yapay zeka robotunu halihazırda dünya çapından çok sayıda insan denedi. İnsanlar çoğu kez OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin verdiği cevaplar karşısında hayrete düştü. Yoğun ilgi gören ChatGPT, sorulan sorulara Türkçe de dahil olmak üzere farklı dillerde yanıt verebilmesiyle de şaşırttı. ChatGPT nedir ve nasıl kullanılır sorusunun cevabı araştırılırken, internetin yeni gözdesi ChatGPT'nin 20 yaşındaki Batu Alıcı'ya sorulan Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk soruyu bilip bilemeyeceği merak edilmeye başlandı.

NELER OLMUŞTU?

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner İster'de 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başarmıştı. Ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle programın sonuna gelinmişti. Programın yeni bölümünün dün akşam yayınlanmasıyla son soru da ortaya çıkmıştı.

1 Milyon TL'lik final sorusu ise şöyleydi;

"Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu.

A: Bala Hatun (Doğru yanıt)

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

CHATGPT 1 MİLYON TL'LİK FİNAL SORUSUNU BİLEBİLİR MİYDİ? İŞTE CEVABI...

Bu soruyu, ChatGPT'ye aşağıdaki gibi sorduk;

*Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?

A: Bala Hatun

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

ChatGPT ise bize şu yanıtı verdi;

"D: Bayındır Han. Dede Korkut Hikayeleri, Türk folklorunun en eski ve en önemli hikaye külliyatıdır. Bala Hatun, Banu Çiçek ve Bamsı Beyrek bu hikayelerin önemli karakterlerindendir. Bayındır Han ise bu hikayelerde yer almayan bir karakterdir."

Maalesef ChatGPT Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyon TL'lik soruyu bilemedi. Yarışmada, sorunun doğru cevabı "A: Bala Hatun" olarak açıklandı.

1 MİLYONLUK SORUYA ULAŞAN GENÇ NE YAPMIŞTI?

Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi. Doğru cevabın Bala Hatun olduğunu gören Alıcı, "Oh be" diyerek rahat bir nefes aldı.



