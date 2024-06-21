Yapay zeka fenomeni Milla Sofia, Avrupa Futbol Şampiyonası havasına girdi... Forma ve şortuyla poz verdi

24 yaşındaki Helsinkili yapay zeka fenomeni sosyal medyadaki takipçisini her geçen gün arttırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya profilinde yapay zeka tarafından üretildiğinin dile getirilmesine rağmen takipçileri tarafından gerçek zannedilen Milla Sofia son gönderisiyle de beğeni topladı.

Fenomen isim son olarak futbol forması ve şortuyla poz verdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Seninle futbol oynamak isterdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya fenomeni ise, "Sen harikasın" yorumunu yaptı.







