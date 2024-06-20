Sosyal medyadan paylaşılan sağlıklı yaşam tüyosunu uyguladı! Hastanelik oldu... "Aylarca acı çektim"

TikTok'ta 'lutinii' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Lutinii isimli bir kadın 'vücudunu kronik bir hastalıktan iyileştirme sürecinde olan' bir sağlıklı yaşam sosyal medya fenomeninin tavsiyelerini uyguluyordu.

Fenomen isim sindirime yardımcı olacağını dile getirdiği için bir portakalı tarçın ve kırmızı biberle kaplayarak kabuklarıyla birlikte yiyen Lutinii hastanelik oldu.

Takip ettiği ismin milyonlarca takipçisi olduğunu dile getirerek uyarıda bulunmak istediğini söyleyen Lutinii, "Bir uzmana görünmem gerekiyordu. Endoskopi yaptırdım ve yemek borumu gerçekten yaktığım ortaya çıktı. Aylarca acı çektim. Dikkatli olmanın içerik oluşturucunun sorumluluğu olduğunu düşünsem de, gördüğümüz her şeyi ayırt etme ve biraz şüpheyle karşılama konusunda bizim daha da fazla sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gönderiye binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanların sağlıkları hakkında internette neden rastgele yabancıları dinlediklerini asla anlayamayacağım. Kimseye güvenmiyorum!" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların profesyonellere güvenmeleri gerekiyor" yorumunu ekledi.