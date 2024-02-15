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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia'nın sahil pozuna beğeni yağdı! Bir gören bir daha baktı... 'Gerçek olmadığına inanamıyorum'

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia'nın sahil pozuna beğeni yağdı! Bir gören bir daha baktı... 'Gerçek olmadığına inanamıyorum'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.02.2024 11:31 | Son Güncelleme:
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    Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan karakter Milla Sofia, her geçen gün takipçi sayısını arttırarak fenomene dönüşmeye devam ediyor. 140 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen ismin Instagram biyografisinde 'yapay zeka' ibaresinin yer almasına rağmen bazı takipçileri onu hala gerçek zannetmeye devam ediyor. Sofia'nın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı da hayranlarından tam not almayı başardı.

    Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak takipçi sayısını katlamayı sürdürüyor. Yüz binlerce takipçiye ulaşan fenomen isim son olarak sahilde mavi elbisesiyle poz verirken sevenlerinin karşısına çıktı.

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    Fenomen ismin frikik vermekten son anda kurtulduğu paylaşımı beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek olmadığına inanamıyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten mükemmel" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Harika" yorumunda bulundu.

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