Yapay zeka fenomeni Milla Sofia'nın sahil pozuna beğeni yağdı! Bir gören bir daha baktı... 'Gerçek olmadığına inanamıyorum'

Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak takipçi sayısını katlamayı sürdürüyor. Yüz binlerce takipçiye ulaşan fenomen isim son olarak sahilde mavi elbisesiyle poz verirken sevenlerinin karşısına çıktı.

Fenomen ismin frikik vermekten son anda kurtulduğu paylaşımı beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçek olmadığına inanamıyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten mükemmel" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Harika" yorumunda bulundu.







