Yapımcı Faruk Turgut'tan Can Yaman itirafı: "Çok tutulan karakterin mağduriyetini yaşıyoruz”

Gold Film'in patronu ünlü yapımcı Faruk Turgut, panelde yaptığı konuşmada ekran kültürünün içinde bulunduğu değişime değindi. Faruk Turgut, son dönemlerdeki sözleriyle eleştirilerin odağında olan oyuncu Can Yaman hakkında da açıklamalar yaptı.

"DİZİ SEYİRCİSİ DİJİTAL PLATFORMLARA KAYDI"

Yapımcı Faruk Turgut paneldeki konuşmasında "İlk özel televizyonun açıldığı 1993’ten 2012’ye kadar özel televizyonlar en güçlü dönemini yaşadı. 2012 sonrası ise dizi sürelerinin belirli bir süreye erişiminden sonra dizilere olan ilginin gün geçtikçe azaldığının bizler de fark ediyoruz. Şu anda da ağırlık olarak dizi seyircisinin büyük bir bölümünün dijital platformlara kaydığını çok net görüyoruz. Son dönemde özel dizilere özel seyirci geliyor ve dizi tercihi ile dizi seyredip devamlı olarak ekran karşısında kalmıyor. Bu da televizyonun geleceği açısından ciddi bir risk. Evrilecek, şu anki televizyon yayıncılığı daha ağırlıklı olarak dijitale kayacak. Biz de buna dönük gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

"İNSANLARIN 140 DAKİKA DİZİ SEYRETMEYE ÇOK TAHAMMÜLLERİ YOK"

Faruk Turgut, en önemli şeyin içerik olduğunu belirterek “İçeriğiniz değerliyse öyle ya da böyle bir platformda yayınlama şansını elde edersiniz. Ancak dijital platformların şöyle bir özelliği var. Çağımız hız çağı. İnsanların 140 dakika dizi seyretmeye çok tahammülleri yok. Daha seri daha net ve daha çabuk anlatımları tercih ediyorlar. Bu anlamda da dijital içerikler daha çok öne geçiyor” dedi. Faruk Turgut geleceğin iletişimcilerine çok yönlü olmalarını, dünyayı iyi takip etmelerini, fark yaratmalarını ve bunu fark ettirmek için de çok çalışmaları gerektiğini söyledi.