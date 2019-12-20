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Yapımcı Faruk Turgut'tan Can Yaman itirafı: "Çok tutulan karakterin mağduriyetini yaşıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:36 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TRT iş birliğinde “TRT Akademi Söyleşileri” kapsamında düzenlenen panelde “dizi sektörünün geleceği” sektörün uzmanlarınca konuşuldu. Can Yaman'a yurt dışında şöhret kapılarını açan Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut da panelde konuşma yaptı. Ünlü yapımcı Turgut, Can Yaman hakkında ise itiraflarda bulundu.

Yapımcı Faruk Turgut'tan Can Yaman itirafı: "Çok tutulan karakterin mağduriyetini yaşıyoruz”

Gold Film'in patronu ünlü yapımcı Faruk Turgut, panelde yaptığı konuşmada ekran kültürünün içinde bulunduğu değişime değindi. Faruk Turgut, son dönemlerdeki sözleriyle eleştirilerin odağında olan oyuncu Can Yaman hakkında da açıklamalar yaptı.

"DİZİ SEYİRCİSİ DİJİTAL PLATFORMLARA KAYDI"

Yapımcı Faruk Turgut paneldeki konuşmasında "İlk özel televizyonun açıldığı 1993’ten 2012’ye kadar özel televizyonlar en güçlü dönemini yaşadı. 2012 sonrası ise dizi sürelerinin belirli bir süreye erişiminden sonra dizilere olan ilginin gün geçtikçe azaldığının bizler de fark ediyoruz. Şu anda da ağırlık olarak dizi seyircisinin büyük bir bölümünün dijital platformlara kaydığını çok net görüyoruz. Son dönemde özel dizilere özel seyirci geliyor ve dizi tercihi ile dizi seyredip devamlı olarak ekran karşısında kalmıyor. Bu da televizyonun geleceği açısından ciddi bir risk. Evrilecek, şu anki televizyon yayıncılığı daha ağırlıklı olarak dijitale kayacak. Biz de buna dönük gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

"İNSANLARIN 140 DAKİKA DİZİ SEYRETMEYE ÇOK TAHAMMÜLLERİ YOK"

Faruk Turgut, en önemli şeyin içerik olduğunu belirterek “İçeriğiniz değerliyse öyle ya da böyle bir platformda yayınlama şansını elde edersiniz. Ancak dijital platformların şöyle bir özelliği var. Çağımız hız çağı. İnsanların 140 dakika dizi seyretmeye çok tahammülleri yok. Daha seri daha net ve daha çabuk anlatımları tercih ediyorlar. Bu anlamda da dijital içerikler daha çok öne geçiyor” dedi. Faruk Turgut geleceğin iletişimcilerine çok yönlü olmalarını, dünyayı iyi takip etmelerini, fark yaratmalarını ve bunu fark ettirmek için de çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

"ÇOK TUTULAN KARAKTERİN MAĞDURİYETİNİ YAŞIYORUZ"

Son günlerde gündeme gelen Can Yaman’ın canlandırdığı “Erkenci Kuş” dizisindeki Can Divit karakterini nasıl oluşturduğuna da değinen Turgut, bir de itirafta bulundu.

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“Son dönemde romantik komedilerin seyirci nezdinde kalitesinin yükseldiğini fark etmiştim. Demet’le arka arkaya üç dizi çektim. Erkenci Kuş projesi bana geldiğinde Can Yaman’a farklı bir proje yapacaktım. Ama sonra şunu fark ettim. İki oyuncunun bir araya gelmesinden oluşacak sinerjiyi hissederek diğer diziyi iptal ettim. Burada en temel şey karakterin tasarımı önemli. Can Yaman daha önce dört dizide oynadı ama hiç bu kadar etkili olmadı. Bunun da temel nedeni styling meselesine, saçına, başına, vücut diline, postürüne ciddi anlamda zaman ayırarak çok titizlenerek bir çalışma yaptık. Cidden ben de bu kadar etki yaratacağını düşünmüyordum ama biraz da fazla bir etki yarattı. Şimdilerde onun mağduriyetini de had safhada yaşıyoruz. Karakter çok sevildi. Romantik komedi karakterinin bu kadar etkili olması Türkiye’de ilk kez olan bir şey” dedi.

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Can Yaman faruk turgut

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