Yapımcı Faruk Turgut'tan Can Yaman itirafı: "Çok tutulan karakterin mağduriyetini yaşıyoruz”

Gold Film'in patronu ünlü yapımcı Faruk Turgut, panelde yaptığı konuşmada ekran kültürünün içinde bulunduğu değişime değindi. Faruk Turgut, son dönemlerdeki sözleriyle eleştirilerin odağında olan oyuncu Can Yaman hakkında da açıklamalar yaptı.

"ÇOK TUTULAN KARAKTERİN MAĞDURİYETİNİ YAŞIYORUZ"

Son günlerde gündeme gelen Can Yaman’ın canlandırdığı “Erkenci Kuş” dizisindeki Can Divit karakterini nasıl oluşturduğuna da değinen Turgut, bir de itirafta bulundu.

“Son dönemde romantik komedilerin seyirci nezdinde kalitesinin yükseldiğini fark etmiştim. Demet’le arka arkaya üç dizi çektim. Erkenci Kuş projesi bana geldiğinde Can Yaman’a farklı bir proje yapacaktım. Ama sonra şunu fark ettim. İki oyuncunun bir araya gelmesinden oluşacak sinerjiyi hissederek diğer diziyi iptal ettim. Burada en temel şey karakterin tasarımı önemli. Can Yaman daha önce dört dizide oynadı ama hiç bu kadar etkili olmadı. Bunun da temel nedeni styling meselesine, saçına, başına, vücut diline, postürüne ciddi anlamda zaman ayırarak çok titizlenerek bir çalışma yaptık. Cidden ben de bu kadar etki yaratacağını düşünmüyordum ama biraz da fazla bir etki yarattı. Şimdilerde onun mağduriyetini de had safhada yaşıyoruz. Karakter çok sevildi. Romantik komedi karakterinin bu kadar etkili olması Türkiye’de ilk kez olan bir şey” dedi.