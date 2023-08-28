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Yapımcılar sözleşmeye o maddeyi koyuyor! 'Serenay Sarıkaya doğallık için göğüs silikonlarından vazgeçecek' iddiası

28.08.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ünlü kadın oyuncuların yüzlerine yaptırdıkları estetikler yapımcıları rahatsız ediyor. Ancak Özgü Namal, Pınar Deniz gibi isimler bu konuda şanslı. Serenay Sarıkaya ise doğallığa önem vermesi sebebiyle silikonlarından bile vazgeçmeyi düşünüyor.

Yeni yayın dönemi başlarken yeni diziler de sete çıktı. Son dönemde kadın oyuncuların birbirine benzer yüz hatları da gündemde. Dizilerde başrol oynayan oyuncuların estetikli görünümlerine dair yapımcılar ise rahatsız.

10Haber'de Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; birçok önemli yapımcı oyuncularıyla yaptıkları sözleşmelere "rolün bütünlüğünü bozacak" estetik istemediklerine dair madde ekliyor.

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Yüzüyle oynatmayan Özgü Namal, Pınar Deniz ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin anlaşmasında ise bu madde yok.

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Öyle ki gittikçe doğallığa önem veren Sarıkaya'nın göğüs silikonlarını da aldıracağı iddiası gündemde.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal Serenay Sarıkaya Oyuncu

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