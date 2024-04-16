Yapışık ikizler merak edilen sorulara cevap verdi! Yatak odası itirafı... "İçlerinden biri öldüğünde ne olacak?"

23 yaşındaki yapışık ikiz kardeşler Carmen ve Lupita Andrade kendilerini 'Biz farklı insanlarız' diyerek tanımlasalar da aynı vücutta yaşıyorlar. Sosyal anlamda kendilerine ait farklı dünyaları olduğunu dile getiren kardeşler aynı kan akışına ve organlara sahipler. Aslen Meksikalı olan ikizler, ABD'nin Connecticut eyaletine taşınmadan önce doktorların, doğduklarında yalnızca birkaç gün yaşayacakları tahminlerini yerle bir ederek herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

TikTok'ta 9.8 milyon izlenmeye ulaşan videsunda Carmen ve Lupita, birlikte yaşadıkları bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Aynı adan uykuya dalmak zorunda olmadıklarını belirten Carmen, "Birimiz uyanık, birimiz uykuda olabilir. Eğer birimiz yorgunsak, ikimizin de yorgun olmasına gerek yok çünkü iki ayrı beynimiz var. Lupita'dan daha geç uyuyorum ve o erkek arkadaşımla konuşmaya devam ediyor. Onların yakın arkadaş olması beni mutlu ediyor. Biz yakınlaştığımızda Lupita kendi dünyasına çekiliyor" dedi.

Erkek arkadaşı Daniel ile 2020 yılının Ekim ayında bir flört uygulaması üzerinden tanıştıklarını dile getiren Carmen, "Yapışık ikiz olduğum gerçeğini hiçbir zaman saklamaya çalışmadım. Bu da fetişi olan pek çok erkeğin mesaj atması anlamına geliyordu. Sosyal kaygılarım vardı ve son dakikada birçok randevumu iptal etmiştim ama Daniel ile öyle olmadı. Daniel'in diğerlerinden farklı olduğunu daha ilk andan biliyordum çünkü o benim durumumla ilgili bir soru sormamıştı. Daniel ve ben çocukları seviyoruz ama bebek sahibi olmayı düşünmüyoruz. Köpek annesi olmayı seviyorum" diye konuştu.

Her ikisinde de endometriozis ve pelvik ağrıları olduğunu söyleyen Carmen, "Tek bir üreme sistemini paylaşıyoruz. Ancak tıbben çocuk sahibi olmamız mümkün değil. Lupita ve ben hamile kalamayız, endometriozis hastasıyız ve aynı zamanda adet görmemizi engelleyen bir hormon bloke edici ilaç kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortak bir kan akışını paylaştıklarını ifade eden Carmen, "Ortak bir kan akışını paylaşıyoruz, dolayısıyla eğer birimiz ölürse eninde sonunda sepsis (kan zehirlenmesi) devreye girecek ve saatler veya günler içinde diğerimiz de ölecek" dedi.