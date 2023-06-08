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Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştıran kadın kabusu yaşadı! Göz damlası yerine yapıştırıcı sıkınca hastanelik oldu

08.06.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta kısa sürede viral olmayı başaran bir gönderide 22 yaşındaki Lyd isimli bir kadın yapıştırıcı kutusunu göz damlasını zannedince kabus dolu anlar yaşadı. Talihsizlik karışıklık yüzünden göz kapağı yapışan kadın milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinde kullanıcıları şişelerin üzerini okumaya çağırdı.

TikTok’ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 22 yaşındaki Lyd isimli bir kadın gözünün yapıştırılmış halde olduğu ürkütücü bir görüntüyle başlayarak yaşadığı korkunç bir olayı paylaştı. Evinde bulundan göz damlası şişesiyle yapıştırıcının şişesini karıştırdığını ifade eden genç kadın hastanelik oldu. Yapıştırıcıyı gözüne damlatan kadın gözünün yapıştığını söyleyerek herkesi şişelerin üzerindeki yazıları okumaya çağırdı.

ÖZEL BİR ALETLE GÖZÜ AÇILDI

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Etkilenen gözü için yapıştırıcıyı parçalayan bir merhem sürdüğünü ancak işe yaramadığı için hastaneye yatmak zorunda kaldığını ifade eden Lyd, sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi. Özel bir odaya alınan Lyd’in gözü metal bir aletle açıldı. Gözünün son halini sosyal medyadan paylaşan genç kadın gönderisine “Çok acı çekiyorum” notunu ekledi.

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tiktok göz damlası yapıştırıcı

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