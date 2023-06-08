Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştıran kadın kabusu yaşadı! Göz damlası yerine yapıştırıcı sıkınca hastanelik oldu

TikTok’ta yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 22 yaşındaki Lyd isimli bir kadın gözünün yapıştırılmış halde olduğu ürkütücü bir görüntüyle başlayarak yaşadığı korkunç bir olayı paylaştı. Evinde bulundan göz damlası şişesiyle yapıştırıcının şişesini karıştırdığını ifade eden genç kadın hastanelik oldu. Yapıştırıcıyı gözüne damlatan kadın gözünün yapıştığını söyleyerek herkesi şişelerin üzerindeki yazıları okumaya çağırdı.

ÖZEL BİR ALETLE GÖZÜ AÇILDI

Etkilenen gözü için yapıştırıcıyı parçalayan bir merhem sürdüğünü ancak işe yaramadığı için hastaneye yatmak zorunda kaldığını ifade eden Lyd, sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi. Özel bir odaya alınan Lyd’in gözü metal bir aletle açıldı. Gözünün son halini sosyal medyadan paylaşan genç kadın gönderisine “Çok acı çekiyorum” notunu ekledi.