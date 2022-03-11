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Yaptırımlar onları da vurdu! Beş parasız mahsur kaldılar

11.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya – Ukrayna savaşı devam ediyor. Çatışmalar sürüyor. Bu süreçte ülkeler yaptırımlarla tepkilerini ortaya koyuyorlar. Rus vatandaşlar da birçok anlamda bu yaptırımlardan etkilenmeye başladı. Bir grup Rus turist nakit para çekemedikleri için oldukları yerde mahsur kaldılar.

Yaptırımlar onları da vurdu! Beş parasız mahsur kaldılar

Avustralya ve Batılı ülkeler Ukrayna'ya yönelik sert yaptırımlarla tepkilerini ortaya koyarken, Rus vatandaşları nakit para çekemedikleri için Bali'nin turistik bölgelerinde mahsur kaldılar.

Vladimir Putin'in işgalinin ardından, birçok Rus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT ten ve Visa ve Mastercard ise Rusya'dan çekilmişti.

Bu durum, Endonezya’da adalarda tatil yapan birkaç Rus turisti ATM'lerden para çekemez hale getirdi.

27 yaşındaki turist Konstantin Ivanov, günlerdir para çekemediğini söyledi. "Bu bizim için büyük bir sorun yarattı... Mali kaynaklarımızdan tamamen mahrum bırakıldık. Sanki tamamen donmuş gibiler ve burada onları asla kullanamıyoruz.'

FONLARINA ERİŞEMİYORLAR

Dijital ödeme seçenekleri kullanılamaz hale geldiğinden, Rus gezginler şimdi nakit para için çabalıyor.

Batı yaptırımları, Rusların 11.000'den fazla bankacılık kuruluşu tarafından ve 200'den fazla ülkede kullanılan küresel ödeme sistemi SWIFT'i kullanmasını engelledi.

Visa ve Mastercard da bu hafta birden fazla Rus finans kuruluşunu ağlarından engelledi ve milyonlarca kullanıcının banka kartlarını etkisiz hale getirdi.

Bu yaptırımlar, Ruslar ve hatta bazı gezginler için fonlarına erişmeyi neredeyse imkansız hale getirdi.

'HEPİMİZİN BARIŞA İHTİYACI VAR'

Bali'deki Rus vatandaşları, Avrupa'da savaşın çözüm olmadığı konusunda hemfikirler.

'Ülkemizin halkının bir savaşa ihtiyacı yok ve Ukrayna halkının da buna ihtiyacı yok. Kimse bu savaşı istemedi’ dedi. ‘Hepimizin barışa ihtiyacı var.’ diye de ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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