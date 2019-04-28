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Yaralı polis memurundan 14 gün sonra acı haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 02:27 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Budak (44), 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Yaralı polis memurundan 14 gün sonra acı haber!

Eskişehirde, geçen 14 Nisan'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Ankara karayolu üzerinde trafik polisi aracı ve gelin arabasının da olduğu 8 araç zincirleme kaza yaptı.

14 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

Kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Budak, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

RESMİ UĞURLAMA TÖRENİ YAPILACAK

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde yarın resmi uğurlama töreni yapılacak olan şehit Halil Budakın cenazesinin memleketi Kütahyanın Ağaçköy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Halil Budak

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