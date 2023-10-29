YARGI 69. BÖLÜM CANLI İZLE! Bugün Yargı yeni bölüm var mı? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin bu akşam olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan kaçırılmış ve uzun arama sonunda bulunmuştu. 'Bugün Yargı yeni bölüm var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal Dn'in ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

BUGÜN YARGI YENİ BÖLÜM VAR MI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel bölüm mü yoksa yeni bölüm mü ekrana gelecek merak edilmişti. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu Yargı 69. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de ekranda olacak.

YARGI 69. BÖLÜM CANLI İZLE!

Ilgaz ve Ceylin, Filiz'e ulaşmaya çalışırken Dilek tarafında beklemedikleri bir iş birliği ile karşılaşır. Mercan'ın peşinde, gerçeği kovalayan Eren'in kendi hayatına değen Dilek gerçeği ve anlatılan detaylar dünyasını darmadağın etmeye yeter. Yekta ise istemese de bir kez daha karanlıkla ittifak kurmak zorunda kalır.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin ve Merdan duygusal bir konuşma yapar. Ceylin'in kolyeyi Ilgaz'dan geri alarak Ilgaz'a taktırması ikili arasındaki buzların erimesine vesile olur.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken





