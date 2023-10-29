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YARGI 69. BÖLÜM CANLI İZLE! Bugün Yargı yeni bölüm var mı? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

29.10.2023 18:41 | Son Güncelleme:
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Bugün Yargı yeni bölüm var mı? sorusu 3 günlük milli yas nedeniyle dizilerin yayınlanmamasının ardından gündem oldu. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz'ın kızı Mercan kayıptı. Son olarak 'Bugün Yargı dizisi var mı?' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, bu akşam Yargı var mı? Yargı 69. bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı dizisinin bu akşam olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin ve Ilgaz'ın kızları Mercan kaçırılmış ve uzun arama sonunda bulunmuştu. 'Bugün Yargı yeni bölüm var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal Dn'in ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

BUGÜN YARGI YENİ BÖLÜM VAR MI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel bölüm mü yoksa yeni bölüm mü ekrana gelecek merak edilmişti. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu Yargı 69. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de ekranda olacak.

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YARGI 69. BÖLÜM CANLI İZLE!

Ilgaz ve Ceylin, Filiz'e ulaşmaya çalışırken Dilek tarafında beklemedikleri bir iş birliği ile karşılaşır. Mercan'ın peşinde, gerçeği kovalayan Eren'in kendi hayatına değen Dilek gerçeği ve anlatılan detaylar dünyasını darmadağın etmeye yeter. Yekta ise istemese de bir kez daha karanlıkla ittifak kurmak zorunda kalır.

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YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin ve Merdan duygusal bir konuşma yapar. Ceylin'in kolyeyi Ilgaz'dan geri alarak Ilgaz'a taktırması ikili arasındaki buzların erimesine vesile olur.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken

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