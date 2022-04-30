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'Yargı'da Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor!

30.04.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisi 'Yargı'nın yeni bölümünden duygusal anların yaşandığı bir tanıtım yayınlandı. Ilgaz, Ceylin’le beraber tuttukları evi terk ediyor. Ceylin ise onunla yüzleşmek için peşinden gidiyor. Yaşanan yüzleşmenin ardından ikili, boşanma kararı alıyor.

Pazar akşamlarına damga vuran, her bölüm sürpriz gelişmeleriyle seyircilerine birçok duyguyu aynı anda yaşatmayı başaran Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda; Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu), Ceylin’in (Pınar Deniz) dinmeyen öfkesi sebebiyle evden ayrılıyor. Bu beklenmedik gelişme Ceylin’i gözyaşlarına boğuyor.

"SENİ DELİ GİBİ SEVİYORUM AMA KALAMIYORUM"

Ilgaz'ın bıraktığı ev anahtarını gören Ceylin, "Ne anlama geliyor bu, öğrenebilir miyim?" diyor. Ilgaz’ın şu sözleri ise izleyenleri derinden etkiliyor:

"Öfkenle değil bir başkasının kendinin yaşaması bile imkansız Ceylin. Yan yana geldiğimiz her an birbirimize girmemize ramak kalıyor. Bana da kızgınsın, beni ailemden ayrı görmen mümkün değil. Anladım olmuyor, görüyorum. Seni deli gibi seviyorum ama kalamıyorum."

"İSTEDİĞİN GİBİ OLSUN, BOŞANALIM"

Ilgaz'ın açıklamasıyla büyük üzüntü yaşayan Ceylin, "Beni böyle bir durumda yalnız bırakıyorsun yani! Tamam, sen kararını vermişsin zaten. İstediğin gibi olsun, boşanalım" cevabını veriyor. Tartışmalarının sonunda boşanmaya karar veren çiftin, çaresiz halleri yürekleri burkuyor.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, ekran başındakileri duygudan duyguya sürükleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor.


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Yargı dizisi
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