'Yargı'da Ceylin ile Ilgaz boşanmaya karar veriyor!

Pazar akşamlarına damga vuran, her bölüm sürpriz gelişmeleriyle seyircilerine birçok duyguyu aynı anda yaşatmayı başaran Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda; Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu), Ceylin’in (Pınar Deniz) dinmeyen öfkesi sebebiyle evden ayrılıyor. Bu beklenmedik gelişme Ceylin’i gözyaşlarına boğuyor.

"SENİ DELİ GİBİ SEVİYORUM AMA KALAMIYORUM"

Ilgaz'ın bıraktığı ev anahtarını gören Ceylin, "Ne anlama geliyor bu, öğrenebilir miyim?" diyor. Ilgaz’ın şu sözleri ise izleyenleri derinden etkiliyor:

"Öfkenle değil bir başkasının kendinin yaşaması bile imkansız Ceylin. Yan yana geldiğimiz her an birbirimize girmemize ramak kalıyor. Bana da kızgınsın, beni ailemden ayrı görmen mümkün değil. Anladım olmuyor, görüyorum. Seni deli gibi seviyorum ama kalamıyorum."

"İSTEDİĞİN GİBİ OLSUN, BOŞANALIM"

Ilgaz'ın açıklamasıyla büyük üzüntü yaşayan Ceylin, "Beni böyle bir durumda yalnız bırakıyorsun yani! Tamam, sen kararını vermişsin zaten. İstediğin gibi olsun, boşanalım" cevabını veriyor. Tartışmalarının sonunda boşanmaya karar veren çiftin, çaresiz halleri yürekleri burkuyor.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, ekran başındakileri duygudan duyguya sürükleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor.



