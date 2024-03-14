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  4. Yargı'da tepki çeken sahneler! Selen Görgüzel Sema Ergenekon'u destekleyince...

Yargı'da tepki çeken sahneler! Selen Görgüzel Sema Ergenekon'u destekleyince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 07:29
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Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon'un yazdığı bir sahne büyük tepki gördü. Dizideki Tuğçe karakterinin ilk görevinde tecavüze uğrayarak öldürülmesi sahnelerine eleştiri yağdı. Selen Görgüzel senariste destek verince o da tepki çekti.

Yargı'da tepki çeken sahneler! Selen Görgüzel Sema Ergenekon'u destekleyince...

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı fragmanı gündemde. Final sahnesinde bir kadını tecavüze uğramaktan son anda kurtaran Tuğçe, bayıltılmış ve ardından tecavüze uğradığı düşünülmüştü.

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Şoke eden bu sahne merak edilirken fragmanda daha da ileri gidildi. Fragmana Eren Komiser'in ''Parçalamışlar kızımı Igaz!'' sözleri ve gözyaşları damga vurdu.

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Bu sahneler sosyal medyada izleyicilerden tepki gördü. Senarist Sema Ergenekon sessizliğini korurken Selen Görgüzel'den destek geldi.

SENARİSTE DESTEK MESAJI

Selen Görgüzel sahnelere dair "Kadın cinayetlerine daha doğru dikkat çekilemezdi helal olsun. Farkındalık yaratmak cesaret ister…" dedi.

Selen Görgüzel'in bu sözlerine "Farkındalık böyle bir şey değil" tepkileri de gecikmedi.

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