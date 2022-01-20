Yargı dizisi 17. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Ceylin ve Ilgaz arasında istifa krizi!

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 17. yeni bölümüyle 23 Ocak Pazar akşamı ekranlarda olacak. Yargı'nın yeni bölümünde, Engin'i öldüren kişinin kim olduğu hala gizemini koruyor. Ceylin hatırladıklarını en önemlisi de o kişinin bir kadın olduğunu Pars'a anlatıyor. Pars ise tüm tarafsızlığıyla soruşturmayı derinleştiriyor. Neva ve Laçin Pars tarafından sorgulanıyor. Diğer taraftan Ceylin, Ilgaz'ın istifa ettiğini öğreniyor. Bu duruma çok sinirlenen Ceylin, Ilgaz'a tepki gösteriyor.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiği kadın ile mesleği arasında kalan Ilgaz hiç beklenmedik bir karar vererek herkesi çok şaşırtmıştır.



Kendisine herkesten, kendisinden bile çok inanan Ilgaz’ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin, nasıl bir tutum takınacaktır?

Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin’i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır.

Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir.

Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır.



Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken.



