Yargı dizisi 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı sezon finali ne zaman, hangi gün?

Yargı dizisi sezon finaline ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ay Yapım imzalı Yargı, Sema Ergenekon tarafından kaleme alınıyor. Her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin 2. sezon finali için geri sayım devam ediyor. İşte Yargı dizisi sezon finaline ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

YARGI DİZİSİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Final yapma kararından vazgeçen Yargı dizisi ani bir kararla sezon finali yapmaya karar verdi. Yayınlanan 63. bölüm fragmanına göre dizinin sezon finali 7 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek.

YARGI DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Yargı'nın sezon finaline az bir zaman kala dizinin yeni sezonu gündeme geldi. Yargı dizisinin 3. sezonunun ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

DİKKAT ÇEKEN FRAGMAN!

Yargı'nın 63. böüm fragmanında; Ilgaz’ın acı haberini Eren’den alan Ceylin’in de ruhu ölür adeta. Ancak bir yandan da yapmadığı bir şeyle suçlanmaktadır, üstelik saklaması gereken bir sırrı da yüklenmişken.

Ilgaz’ın haberi herkesi mahveder; ancak Metin ve Çınar’ın herkesten daha büyük olan acısı onları bambaşka bir sınava sürükler…

Yekta yine kendisinden beklenmeyecek bir hamle yaparak cinayet soruşturmasına dahil olurken, Ömer’in herkesten bir adım önde giden planları başarıyla ilerlemektedir…

Ceylin, Ilgaz’ın acısıyla baş etmeye çalışırken adeta boşlukta uçuşan bir yaprak gibi hissizleşmiş ve hayattan kopmak üzeredir. Ancak gerçeği bulmak için mücadele gücü verecek bir bilgi, ona beklemediği bir anda gelecek ve bir nebze de olsa yaşama tutunmasına sebep olacaktır.



