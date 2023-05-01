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Yargı dizisinde Ilgaz öldü mü? Diziye damga vuran sahne! “Müge Anlı çözer bu olayı”

01.05.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Yargı’nın son bölümüne Kaan Urgancıoğlu’nun hayat verdiği Ilgaz’ın çöp konteynırında vurulmuş bir şekilde bulunması damga vurgu. “Yargı dizisinde Ilgaz öldü mü?” sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yargı dizisinde Ilgaz öldü mü? Diziye damga vuran sahne! “Müge Anlı çözer bu olayı”

Yargı dizisinde Ilgaz’ın ölüp ölmediği sorusu dizinin son bölümüne damga vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 3. sezonda da devam edeceğinin belli olmasının ardından izleyiciler heyecanla dün akşamı bekliyorlardı. Dizinin son bölümünde Rüşvet almasının nedenini açıklayan Savcı Turgut Ali, Ilgaz'ı vurdu.

Turgut Ali daha sonra Ömer’e haber verdi. Ömer, Ilgaz'ı bir çöp konteynırına atmadan önce Ilgaz'ın telefonunu alıp Eren'e mesaj gönderdi.

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Mesajda yazılan yere gelen Eren konteynıra doğru geldiğinde Ilgaz’ı görünce adeta şoka uğradı.

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O sırada Toygar Işıklı'nın "Ben Ölürsem" şarkısının çalınması izleyiciler tarafından çok beğenildi.

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Telefona gelen mesajı dikkat elen Eren Komiser, Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin'i ofisinde yakaladı ve gözaltına aldı.

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"YARIN ABİMİ DEFNEDECEĞİZ"

Dizinin yayınlanan sezon finali fragmanına ise Ilgaz'ın kardeşi Çınar'ın, Ceylin'in yanına gelip "Abla biz yarın abimi defneceğiz" sözü damga vurdu. Ilgaz'ın cenaze töreninin gösterildiği fragman Ceylin'in "Gerçekten gittin mi? Bıraktın mı beni gerçekten?" sözleri ile sona erdi.

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Sosyal medyada gündem olan sahnenin ardından izleyiciler "Müge Anlı çözer bu olayı", "Her şey tesadüf olamayacak kadar çok aynı", "Anlatması bile mümkün olmayan bir acı", "Ilgaz gitti dizi bitti" yorumlarında bulundu.

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