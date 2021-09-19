Yargı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Beni bilerek seçtin"

Aksiyon, dram türündeki dizi Yargı, 19 Eylül akşamında ilk bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Ali Bilgin tarafından yönetilen yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. Dizinin başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor. Yargı dizisinin 2. bölüm fragmanında işlerin iyice kızıştığı görülüyor. İşte merak edilenler...

YARGI DİZİSİNİN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dürüstlüğüyle tanınan Savcı Ilgaz her zaman kurallara uyan bir karakterdir. Avukat Ceylin ise kurallara uymayan ve kendi doğru bildiğini okuyan bir kadındır. Yargı dizisinde Ceylin ile Ilgaz'ın yollarının kesişmesi ve bunun ardından yaşananlar işleniyor. Dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı dizisinin 2. bölümü 26 Eylül Pazar günü Kanal D ekranlarında olacak.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?