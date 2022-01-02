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Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz koronavirüsü atlattı: Negatife döndüm

02.01.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen dizinin çekimleri de durmuştu. Sağlığına kavuşan Pınar Deniz, son yaptırdığı testin ise negatif çıktığını duyurdu. Hayranlarının merakla beklediği Yargı dizisinin yeni bölüm tarihi de belli oldu.

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz koronavirüsü atlattı: Negatife döndüm

Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, koronavirüse yakalanmıştı.

"NEGATİFE DÖNDÜM"

Koronavirüse yakalanıp karantinada olan oyuncu, sağlığına kavuştu. 28 yaşındaki ünlü oyuncu, sevindiren haberi Instagram'dan açıkladı. Deniz'in, son yaptırdığı test negatif çıktı.

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Durumu sosyal medya hesaplarından açıklayan oyuncu, "Helo gayet iyiyim. Negatife döndüm. Soran merak eden herkese teşekkürler" diye yazdı.

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YARGI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisinin, Deniz'in koronavirüs nedeniyle çekimleri nedeniyle durmuştu. İki hafta ekranlardan uzak kalan Yargı'nın yeni bölümü 9 Ocak Pazar akşamı seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Pınar Deniz Yargı dizisi
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