Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz koronavirüsü atlattı: Negatife döndüm

Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, koronavirüse yakalanmıştı.
Koronavirüse yakalanıp karantinada olan oyuncu, sağlığına kavuştu. 28 yaşındaki ünlü oyuncu, sevindiren haberi Instagram'dan açıkladı. Deniz'in, son yaptırdığı test negatif çıktı.
Durumu sosyal medya hesaplarından açıklayan oyuncu, "Helo gayet iyiyim. Negatife döndüm. Soran merak eden herkese teşekkürler" diye yazdı.
Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisinin, Deniz'in koronavirüs nedeniyle çekimleri nedeniyle durmuştu. İki hafta ekranlardan uzak kalan Yargı'nın yeni bölümü 9 Ocak Pazar akşamı seyirciyle buluşacak.
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