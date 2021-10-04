Yargı dizisinin Eren Komiser'i bakın kimin eşi çıktı!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'da Eren Duman karakterine hayat veren 49 yaşındaki başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Uğur Aslan Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli.
Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti.
Uğur Aslan, eşi Sema Ergenekon'un bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düşmüştü:
Kadınım, ömürlerimizi birbirine kattığımız her saniyeye şükürler ediyorum. Çocukluğumda aradığım pamuk kozasındaki o beyazlığın sen olduğunu bilseydim, o minicik yüreğimi sende büyütmeye daha erken gelirdim. Seni seviyorum.
Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan Aslan, 2005 yılında oyunculuğa adım attı.
2021 Yargı
2020 Çukur
2019 Kuruluş Osman
2017 Siyah Beyaz AŞk
2017-2018 Kara Sevda
2014 -2015 Karadayı
2013 Kayıp
2010-2012 Yer Gök Aşk
2009 Aile Reisi
2008 Derdest
2005 Gümüş
2005 Ofis İşi
2005 Kale İçi
Sema Ergenekon, 9 Nisan 1977 tarihinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan Ergenekon, üniversitede tanıştığı oyuncu Uğur Aslan ile tanışmalarından 6 yıl sonra dünyaevine girdi.
Sema Ergenekon, Dolunay, Sıla, Melekler Korusun, Lale Devri, Karadayı, Karagül, Kara Para Aşk, Kara Yazı ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde senarist koltuğuna oturdu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum