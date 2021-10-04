Yargı dizisinin Eren Komiser'i bakın kimin eşi çıktı!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'da Eren Duman karakterine hayat veren 49 yaşındaki başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Uğur Aslan Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli.

Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti.

Uğur Aslan, eşi Sema Ergenekon'un bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düşmüştü:

Kadınım, ömürlerimizi birbirine kattığımız her saniyeye şükürler ediyorum. Çocukluğumda aradığım pamuk kozasındaki o beyazlığın sen olduğunu bilseydim, o minicik yüreğimi sende büyütmeye daha erken gelirdim. Seni seviyorum.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan Aslan, 2005 yılında oyunculuğa adım attı.

UĞUR ASLAN'IN ROL ADIĞI YAPIMLAR

2021 Yargı

2020 Çukur

2019 Kuruluş Osman

2017 Siyah Beyaz AŞk

2017-2018 Kara Sevda

2014 -2015 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi

SEMA ERGENEKON KİMDİR?

Sema Ergenekon, 9 Nisan 1977 tarihinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan Ergenekon, üniversitede tanıştığı oyuncu Uğur Aslan ile tanışmalarından 6 yıl sonra dünyaevine girdi.

Sema Ergenekon, Dolunay, Sıla, Melekler Korusun, Lale Devri, Karadayı, Karagül, Kara Para Aşk, Kara Yazı ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde senarist koltuğuna oturdu.





