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Yargı dizisinin Eren Komiser'i bakın kimin eşi çıktı!

04.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi, ilk bölümünden itibaren büyük ses getirdi. Dizide Eren Komiser'i canlandıran genç oyuncu Uğur Aslan'ın eşi ise görenleri şaşırttı.

Yargı dizisinin Eren Komiser'i bakın kimin eşi çıktı!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'da Eren Duman karakterine hayat veren 49 yaşındaki başarılı oyuncu Uğur Aslan'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Uğur Aslan Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli.

Yargı dizisinin komiseri bakın kimin eşi çıktı!

Yargı dizisinin komiseri bakın kimin eşi çıktı!

Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti.

Yargı dizisinin komiseri bakın kimin eşi çıktı!

Uğur Aslan, eşi Sema Ergenekon'un bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düşmüştü:

Kadınım, ömürlerimizi birbirine kattığımız her saniyeye şükürler ediyorum. Çocukluğumda aradığım pamuk kozasındaki o beyazlığın sen olduğunu bilseydim, o minicik yüreğimi sende büyütmeye daha erken gelirdim. Seni seviyorum.

Yargı dizisinin komiseri bakın kimin eşi çıktı!

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan, 9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunu olan Aslan, 2005 yılında oyunculuğa adım attı.

Yargı dizisinin komiseri bakın kimin eşi çıktı!

UĞUR ASLAN'IN ROL ADIĞI YAPIMLAR

2021 Yargı
2020 Çukur
2019 Kuruluş Osman
2017 Siyah Beyaz AŞk
2017-2018 Kara Sevda
2014 -2015 Karadayı
2013 Kayıp
2010-2012 Yer Gök Aşk
2009 Aile Reisi
2008 Derdest
2005 Gümüş
2005 Ofis İşi
2005 Kale İçi

SEMA ERGENEKON KİMDİR?

Sema Ergenekon, 9 Nisan 1977 tarihinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan Ergenekon, üniversitede tanıştığı oyuncu Uğur Aslan ile tanışmalarından 6 yıl sonra dünyaevine girdi.

Yargı dizisinin komiseri bakın kimin eşi çıktı!

Sema Ergenekon, Dolunay, Sıla, Melekler Korusun, Lale Devri, Karadayı, Karagül, Kara Para Aşk, Kara Yazı ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde senarist koltuğuna oturdu.

Yargı dizisinin komiseri bakın kimin eşi çıktı!

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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