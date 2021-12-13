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  4. Yargı dizisinin gizli başrolü Onur Durmaz diziden ayrılıyor mu?

Yargı dizisinin gizli başrolü Onur Durmaz diziden ayrılıyor mu?

13.12.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranında izleyicilerle pazar akşamları buluşmakta olan Yargı dizisinin başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu bulunuyor. İlgiyle izlenen dizinin14. bölümünde şoke eden ayrılık gerçekleşecek. Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakterinin, Engin’in ölümüne neden olacağı ve Onur Durmaz’ın da böylelikle hikayeye veda edeceği belirtiliyor.

Yargı dizisinin gizli başrolü Onur Durmaz diziden ayrılıyor mu?

Yargı dizisine, izleyicilerden de çok yoğun bir ilgi bulunuyor. Sema Ergenekon’un hikayesini yazdığı Yargı dizisinin gelecek bölümlerine ilişkin önemli bir bilgi ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş dizide Engin karakterini canlandıran Onur Durmaz’ın hikayeye veda edeceği iddiasını ortaya attı.

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Şimdiye kadar 13 bölümü yayınlanan dizinin 19 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak olan 14. bölümünde şoke eden ayrılık gerçekleşecek. Pınar Deniz’in canlandırdığı Ceylin karakterinin, Engin’in ölümüne neden olacağı ve Onur Durmaz’ın da böylelikle hikayeye veda edeceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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