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  4. Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkolün dozunu fazla kaçırınca muhabirlerin üzerine yürüdü

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkolün dozunu fazla kaçırınca muhabirlerin üzerine yürüdü

03.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, bir mekandan alkollü olarak çıktı. Yanına gelen muhabirlerle sohbet etmek istemeyen Urgancıoğlu, "Alkol aldım, şimdi sizinle konuşmayacağım" dedi. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine sinirlenen oyuncu, kayıt alan kamerayı tutmaya çalışınca araya menajerleri girdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi. Yemekte alkol tüketen oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi.

"ALKOL KULLANDIM, SİZİNLE KONUŞMAYACAĞIM"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, yanına gelerek soru sorulmasından rahatsız olan Kaan Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. 2 saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım. Menajerlerimle birlikte yemek yemeğe geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana" dedi.

GERİLİM ARTINCA MENAJERLER ARAYA GİRDİ

Basın mensuplarının ısrarı üzerine iyice sinirlenen Urgancıoğlu, görüntü alan kamerayı tutunca araya menajerleri girdi. Tartışma sonrası kendisine sorular soran muhabirin adını ve çalıştığı kurumun adını öğrenen oyuncu, hiçbir şey söylemeden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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