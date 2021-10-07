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Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı!

07.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Yargı dizisinde 'Ilgaz Kaya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşini görenler ''Yakışıklılığını abisinden almış'' demeden edemiyor.

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı!

Pınar Deniz ile başrolleri paylaştığı Yargı dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu, karizmasıyla yakıp geçiyor. Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi Kara Sevda dizisinde de birlikte rol almışlardı.

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı!

Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrolleri paylaştığı Kara Sevda dizisinde, Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu, sağlık görevlisi rolüyle kısa bir sahnede yer almıştı.

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı!

Kaan Urgancıoğlu'nun, kardeşi Can'ı hırpaladığı sahneler dikkat çekmişti.

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı!

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. İzmirli oyuncu, ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde okudu. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olan yıldız, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Ardından New York'ta Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı.

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı!

KAAN URGANCIOĞLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

-Sinema-
2005 Ispanaktan Nağmeler
2006 İlk Aşk
2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite
2009 Büşra Titrek
2010 Peşpeşe Harun
2014 Panzehir
2015 Uzaklarda Arama
2022 Sen Yaşamaya Bak

Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı!

-Televizyon-
2002 Karaoğlan Karaoğlan
2003 Kampüsistan
2004 Avrupa Yakası
2005 Yeniden Çalıkuşu
Sessiz Gece Anıl
Seni Çok Özledim
2006 Ah Polis Olsam
2006 Azap Yolu
2007 Tutsak Mehmet
2008 Limon Ağacı
2009 Ayrılık Deniz
2010 Canım Ailem
2010 Düriye'nin Güğümleri
2011 Bir Ömür Yetmez
Leyla ile Mecnun
2012 Düşman Kardeşler
Son Tayfun
Acayip Hikayeler
2013 A.Ş.K. Can
2014-2015 Filinta Otto Petrovic
2015-2017 Kara Sevda
2020-2021 Aşk 101
2021- Yargı


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Kara Sevda Yargı dizisi
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