Yargı dizisinin Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı!

Pınar Deniz ile başrolleri paylaştığı Yargı dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu, karizmasıyla yakıp geçiyor. Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi Kara Sevda dizisinde de birlikte rol almışlardı.

Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in başrolleri paylaştığı Kara Sevda dizisinde, Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu, sağlık görevlisi rolüyle kısa bir sahnede yer almıştı.

Kaan Urgancıoğlu'nun, kardeşi Can'ı hırpaladığı sahneler dikkat çekmişti.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. İzmirli oyuncu, ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde okudu. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olan yıldız, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Ardından New York'ta Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı.

KAAN URGANCIOĞLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

-Sinema-

2005 Ispanaktan Nağmeler

2006 İlk Aşk

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite

2009 Büşra Titrek

2010 Peşpeşe Harun

2014 Panzehir

2015 Uzaklarda Arama

2022 Sen Yaşamaya Bak

-Televizyon-

2002 Karaoğlan Karaoğlan

2003 Kampüsistan

2004 Avrupa Yakası

2005 Yeniden Çalıkuşu

Sessiz Gece Anıl

Seni Çok Özledim

2006 Ah Polis Olsam

2006 Azap Yolu

2007 Tutsak Mehmet

2008 Limon Ağacı

2009 Ayrılık Deniz

2010 Canım Ailem

2010 Düriye'nin Güğümleri

2011 Bir Ömür Yetmez

Leyla ile Mecnun

2012 Düşman Kardeşler

Son Tayfun

Acayip Hikayeler

2013 A.Ş.K. Can

2014-2015 Filinta Otto Petrovic

2015-2017 Kara Sevda

2020-2021 Aşk 101

2021- Yargı