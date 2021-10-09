Yargı dizisinin İnci'si Ece Yüksel eski haliyle şoke etti! Meğer efsane dizide oynamış

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yüksel'in, 2014 yılında yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde 'Senacan' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. İşte Ece Yüksel'in Kiraz Mevsimi'ndeki görüntüleri:

OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Ece Yüksel, oyunculuk ateşinin içine nasıl düştüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

7 yaşımda hafta sonları eğlenerek vakit geçirmek için kendi isteğimle tiyatro kursuna başladım. Tiyatroyla ilk tanışmam böyle oldu. O zamandan beri de çeşitli şekillerde kendimi geliştirmeye ve oyunculuk yapmaya devam ettim.

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Ece Yüksel, 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Kadir has Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. 2014 yılında Craft Oyunculuk Atölyesi'nden mezun oldu. 'Enkaz' isimli tiyatro oyununda 1 sezon rol aldı. Kariyerinin başlarında yer aldığı Bıçak Sırtı, Muhteşem Yüzyıl ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerle televizyon macerası başladı. Ardından 2010 yılında oynadığı Av Mevsimi filmiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

ECE YÜKSEL'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2010 - Av Mevsimi

2013 - Çekmeceler

2015 - Nefesim Kesilene Kadar

2015 - Davetsiz Misafir

2019 - Kız Kardeşler

2021 - Yargı

2021 - Aşk 101



