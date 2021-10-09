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Yargı dizisinin İnci'si Ece Yüksel eski haliyle şoke etti! Meğer efsane dizide oynamış

09.10.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümünden itibaren heyecanla takip edilen Yargı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yüksel, bakın yıllar önce hangi dizide oynamış!

Yargı dizisinin İnci'si Ece Yüksel eski haliyle şoke etti! Meğer efsane dizide oynamış

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yüksel'in, 2014 yılında yayınlanan Kiraz Mevsimi dizisinde 'Senacan' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. İşte Ece Yüksel'in Kiraz Mevsimi'ndeki görüntüleri:

Yargı dizisinin İnci'si eski haliyle şoke etti! Meğer efsane dizide oynamış

Yargı dizisinin İnci'si eski haliyle şoke etti! Meğer efsane dizide oynamış

Yargı dizisinin İnci'si eski haliyle şoke etti! Meğer efsane dizide oynamış

OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

Ece Yüksel, oyunculuk ateşinin içine nasıl düştüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

7 yaşımda hafta sonları eğlenerek vakit geçirmek için kendi isteğimle tiyatro kursuna başladım. Tiyatroyla ilk tanışmam böyle oldu. O zamandan beri de çeşitli şekillerde kendimi geliştirmeye ve oyunculuk yapmaya devam ettim.

Yargı dizisinin İnci'si eski haliyle şoke etti! Meğer efsane dizide oynamış

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Ece Yüksel, 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Kadir has Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. 2014 yılında Craft Oyunculuk Atölyesi'nden mezun oldu. 'Enkaz' isimli tiyatro oyununda 1 sezon rol aldı. Kariyerinin başlarında yer aldığı Bıçak Sırtı, Muhteşem Yüzyıl ve Kiraz Mevsimi gibi dizilerle televizyon macerası başladı. Ardından 2010 yılında oynadığı Av Mevsimi filmiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Yargı dizisinin İnci'si eski haliyle şoke etti! Meğer efsane dizide oynamış

ECE YÜKSEL'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2010 - Av Mevsimi
2013 - Çekmeceler
2015 - Nefesim Kesilene Kadar
2015 - Davetsiz Misafir
2019 - Kız Kardeşler
2021 - Yargı
2021 - Aşk 101

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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