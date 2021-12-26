Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz o sahneyi anlattı: Hayvan gibi inliyordum

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu başrolünde olduğu Yargı ilk bölümde Ceylin, morgda kardeşini görünce büyük şok yaşamıştı. Morg görevlisi ölen kadının İnci Erguvan olduğunu söyleyince Ceylin şoke olmuştu.

Pınar Deniz'in o sahnedeki başarısı günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Hürriyet'e açıklama yapan Pınar Deniz o sahneyle ilgili "Bayağı hayvan gibi inliyordum, kendimi duyuyor ama engel olamıyordum. Tek hissettiğim duygu, boğulmaktı" açıklamasını yaptı.



