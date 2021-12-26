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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz o sahneyi anlattı: Hayvan gibi inliyordum

26.12.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu başrolünde olduğu Yargı dizisi her bölümüyle gündeme oturuyor. Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz ilk bölümde morgda kardeşini görünce büyük şok yaşamıştı. Başarılı oyuncu o sahnede neler hissettiğini anlattı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz o sahneyi anlattı: Hayvan gibi inliyordum

Kanal D'nin yeni dizisi Yargı oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu başrolünde olduğu Yargı ilk bölümde Ceylin, morgda kardeşini görünce büyük şok yaşamıştı. Morg görevlisi ölen kadının İnci Erguvan olduğunu söyleyince Ceylin şoke olmuştu.

Pınar Deniz'in o sahnedeki başarısı günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Hürriyet'e açıklama yapan Pınar Deniz o sahneyle ilgili "Bayağı hayvan gibi inliyordum, kendimi duyuyor ama engel olamıyordum. Tek hissettiğim duygu, boğulmaktı" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz
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