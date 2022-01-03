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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

03.01.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Yargı' da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz'in eski sevgilisinin kim olduğunu gören şaşıp kaldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

Pınar Deniz, oyunculuk macerasına 2014 yılında yer aldığı 'Sil Baştan' dizisiyle başladı. Ardından Beyaz Yalan ve Vatanım Sensin gibi projelerde rol alan Deniz, 2018 yılında Bir Deli Rüzgar dizisiyle ilk başrol deneyimini tattı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

Pınar Deniz'in dizideki partneri ise yakışıklı oyuncu Berk Cankat'tı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

Berk Cankat ve Pınar Deniz'in arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü. Ancak ünlü çift, 1 buçuk yılın ardından sessiz sedasız ayrıldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

Berk Cankat, Pınar Deniz'den önce 'Güzel Köylü' dizisindeki partneri Gizem Karaca ile de aşk yaşamıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

Pınar Deniz, şimdilerde Aşkın Kıyameti filminin setinde tanıştığı Yiğit Kirazcı ile birlikte.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanmıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şaşıp kaldı

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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