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Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

20.02.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Uğur Aslan, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından arasında yer alıyor. Yargı'nın yönetmenliğini Ali Bilgin, senaristliğini ise Sema Ergenekon üstleniyor. Yargı dizisine Savcı Derya karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini görenler şaşıp kaldı.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'ya Savcı Derya karakteriyle katılan güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi.

1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şükran Ovalı, liseyi bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

2006 yılında rol aldığı Pars: Kiraz Operasyonu ve Ezo Gelin gibi yapımlarla ekran macerasına adım atan Şükran Ovalı; Bez Bebek, Bir Bulut Olsam, Şeref Meselesi, Leyla ile Mecnun ve Vatanım Sensin gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına çıktı.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren Şükran Ovalı'nın Mihran Ela adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

Şimdilerde Yargı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Şükran Ovalı'nın eski halini görenler şaşıp kaldı. Şükran Ovalı'nın yıllar önceki görüntüsüne ''Paran varsa güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

Şükran Ovalı'nın 2008 yılında yer aldığı Bez Bebek dizisindeki görüntüsü, estetik iddialarını güçlendirdi.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

Şükran Ovalı, 2017 yılında kadrosuna katıldığı Ufak Tefek Cinayetler'deki haliyle de tartışmaların odağında yer almıştı.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Şükran Ovalı'nın dolgu ve botoksu fazla kaçırdığı, bu kadarına gerek olmadığı konuşulmuştu.

Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''


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Şükran Ovalı
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