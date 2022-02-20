Yargı'nın Derya'sı Şükran Ovalı estetik harikası çıktı! Eski halini gören gözlerine inanamadı! ''Paran varsa güzelsin''

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'ya Savcı Derya karakteriyle katılan güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi.

1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şükran Ovalı, liseyi bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2006 yılında rol aldığı Pars: Kiraz Operasyonu ve Ezo Gelin gibi yapımlarla ekran macerasına adım atan Şükran Ovalı; Bez Bebek, Bir Bulut Olsam, Şeref Meselesi, Leyla ile Mecnun ve Vatanım Sensin gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına çıktı.

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren Şükran Ovalı'nın Mihran Ela adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Şimdilerde Yargı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Şükran Ovalı'nın eski halini görenler şaşıp kaldı. Şükran Ovalı'nın yıllar önceki görüntüsüne ''Paran varsa güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.

Şükran Ovalı'nın 2008 yılında yer aldığı Bez Bebek dizisindeki görüntüsü, estetik iddialarını güçlendirdi.

Şükran Ovalı, 2017 yılında kadrosuna katıldığı Ufak Tefek Cinayetler'deki haliyle de tartışmaların odağında yer almıştı.

Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Şükran Ovalı'nın dolgu ve botoksu fazla kaçırdığı, bu kadarına gerek olmadığı konuşulmuştu.



