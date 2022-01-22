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  4. Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

22.01.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Komiser Eren' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Uğur Aslan, rol arkadaşları Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mehmet Yılmaz Ak ile set pozunu paylaştı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Uğur Aslan, Yargı dizisinin setinden pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mehmet Yılmaz Ak ile verdiği pozuna, ''Öğrenci evindeki yıllarımız'' notunu düştü.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Yargı dizisinin senaristli Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan, aynı zamanda 3 çocuk babası.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Aslen Hataylı olan oyuncu, Tiyatro eğitimi almak için Ankara'ya taşındı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisinde de Kaan Urgancıoğlu ile rol alan Aslan, şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği 'Eren Komiser' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Oyunculuğun yanı sıra müziğe de ilgisi olan Aslan, sesiyle duyanları büyülüyor.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''


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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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