Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan set pozunu paylaştı! ''Öğrenci evindeki yıllarımız!''

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Uğur Aslan, Yargı dizisinin setinden pozlarını, takipçilerinin beğenisine sundu. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mehmet Yılmaz Ak ile verdiği pozuna, ''Öğrenci evindeki yıllarımız'' notunu düştü.

Yargı dizisinin senaristli Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan, aynı zamanda 3 çocuk babası.

Aslen Hataylı olan oyuncu, Tiyatro eğitimi almak için Ankara'ya taşındı.

Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisinde de Kaan Urgancıoğlu ile rol alan Aslan, şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği 'Eren Komiser' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Oyunculuğun yanı sıra müziğe de ilgisi olan Aslan, sesiyle duyanları büyülüyor.



