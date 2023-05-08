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Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Bakın kim çıktı

08.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Dizide Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu sezon finaline damga vurdu. Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Urgancıoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle adeta büyüledi.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Bakın kim çıktı

Dün akşam sezon finali ekrana gelen Yargı dizisinde Ilgaz karakterine Kaan Urgancıoğlu hayat veriyor. Sezon finaline adeta damga vuran Urgancıoğlu’nun hayatı merak konusu oldu. Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti.

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Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim bir süredir Burcu Denizer ile beraber.

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41 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Denizer’den önce Zeynep Oynak ile birlikteydi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü mezunu olan Urgancıoğlu aşk hayatını her zaman gözlerden uzak yaşıyor.

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Şimdilerde Urgancıoğlu ile beraber olan Denizer, sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı. Denizer, Cihangir'de butik otel işletiyor.

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